الشامسي: حقوق الناس خط أحمر وخدمتهم بأمانة شرف لكل شرطي بدبي

صرح نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي اللواء حارب محمد الشامسي، بأن خدمة الناس بصدق وأمانة وإرجاع الحقوق لأصحابها تمثل نهجاً راسخاً في عمل شرطة دبي، مشدداً على أن شرطة دبي حريصة على تطوير الأداء الميداني وتقديم خدمات نوعية تُسعد المتعاملين وتعزز ثقة المجتمع.

وجاء ذلك خلال زيارته الميدانية إلى مراكز الشرطة في دبي، يرافقه مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء عيد محمد ثاني، ومدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة العميد ماجد السويدي، ونائب مدير الإدارة العامة لشؤون المراكز التخصصية العميد سعيد سالم المدحاني، ونائب مدير الإدارة العامة لشؤون مراكز ديرة العميد سلطان عبدالله العويص، حيث اطلع على تقارير الأداء للربع الثالث من العام الجاري، وناقش نتائج المعاملات الجنائية وملفات القضايا المختلفة، ضمن جهود متابعة سير العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية للمراكز.

واطلع اللواء الشامسي على مؤشرات الأداء ونتائج قياس الخدمات المقدمة في مراكز الشرطة، مؤكداً أهمية الاستمرار في عمليات التحسين والتطوير للوصول إلى منظومة عمل أمنية متكاملة تواكب تطلعات القيادة، منوهاً بما أظهرته المراكز من أداء متميّز وكفاءة عالية في التعامل مع مختلف القضايا، مشيراً إلى أن العاملين في المراكز أظهروا جاهزية وانضباطاً يعكسان مستوى الاحترافية الذي تتميّز به شرطة دبي.

وشدد اللواء الشامسي على أن إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات استباقية وسريعة يُمثّلان أولوية استراتيجية، مضيفاً: «حقوق الناس خط أحمر، والتعامل مع قضاياهم ومشكلاتهم يجب أن يتم بأعلى درجات السرعة والمهنية، فخدمة المجتمع مسؤولية وشرف نعتز به».

والتقى خلال جولته عدداً من المتعاملين واستمع إلى ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، مؤكداً أن آراء الجمهور تُعدّ مصدراً أساسياً لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل، مشدداً على أهمية تمكين الكوادر الشابة في المراكز ومنحهم الثقة والمسؤولية في إدارة الملفات اليومية وصنع القرار الميداني.

وفي ختام زيارته، كرّم اللواء الشامسي عدداً من الموظفين المتميّزين في مراكز الشرطة، تقديراً لجهودهم المخلصة وسرعة استجابتهم للبلاغات، مشيداً بتميّزهم في خدمة المجتمع وتحقيق النتائج الميدانية الإيجابية.

وأكد أن الحوار المباشر مع العاملين في الميدان يُعزّز بيئة العمل، ويُسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات اليومية، مضيفاً أن «النجاح في العمل الشرطي يُقاس بمدى رضا الجمهور وثقتهم، وهو ما نحرص عليه دائماً في شرطة دبي».