"دفاع مدني دبي" في "غينيس" بأسرع زمن لصعود برج خليفة عبر السلالم

سجلت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي إنجازاً عالمياً بإدراجها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن حقق فريق من رجال الدفاع المدني رقم قياسي بلغ 52 دقيقة 30 ثانية، أسرع زمن لصعود برج خليفة (أطول برج في العالم) الذي يتكون من 159 طابق عبر السلالم، مع ارتداء الزي الكامل لبدلة الإطفاء التي بلغ وزنها الإجمالي مع إسطوانة الأوكسجين 15 كيلو غرام.