وفد بيلاروسي يستلهم تجارب حكومة الإمارات في الذكاء الاصطناعي

زار وفد حكومي من جمهورية بيلاروسيا دولة الإمارات، للتعرف إلى أفضل التجارب ونماذج العمل التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات، ضمن مبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتعزيز الشراكات المعرفية مع الحكومات حول العالم، وفي إطار التعاون الحكومي بين البلدين الصديقين. وهدفت الزيارة للتعرف إلى أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طوّرتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية في مجال تطوير العمل الحكومي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وضم وفد حكومة جمهورية بيلاروسيا نائبة وزير الاتصالات والمعلومات، يوليا شابكينا، والنائب الأول للمدير العام ورئيس إدارة حماية المعلومات في مركز التحليل والمعلومات برئاسة الجمهورية، سيرجي رودنيف، ورئيس إدارة حماية المعلومات في مركز التحليل والمعلومات، أندري فيليبوفيتش، ونائب مدير مركز التطوير الرقمي، سيارهي بيليكوف، ونائبة مدير وكالة التحول الرقمي، ناتاليا كوشينا، ومستشارة أولى، ماريا كالانتاي، ورئيسة إدارة تكنولوجيا المعلومات في لجنة الجمارك الحكومية، ناتاليا كوبيتاينكو.