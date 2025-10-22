حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي

تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، أمس، افتتاح فعاليات النسخة الثانية من «الأسبوع العالمي للغذاء 2025»، والذي يقام في مركز أدنيك بأبوظبي، ويستمر حتى 23 أكتوبر الحالي.

وقام سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة في أروقة المعرض رافقه خلالها عدد من المسؤولين وسفراء الدول المشاركة وكبار الشخصيات، حيث توقف سموّه أمام عدد من الأجنحة العارضة، وتعرف إلى طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في عالم الغذاء هذا العام.

وأكّدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أن انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، يُرسّخ مكانة دولة الإمارات منصةً عالميةً رائدةً تجتمع فيها العقول والسياسات والاستثمارات، لرسم ملامح مستقبل غذائي أكثر استدامة ومرونة للجميع، وقالت في كلمة خلال افتتاح حوارات الغذاء العالمية: «يعكس تنظيم (الأسبوع العالمي للغذاء) تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رؤية قيادتنا الرشيدة في وضع الأمن الغذائي المستدام في قلب أجندتنا الوطنية والعالمية، ففي وقت يواجه فيه العالم تحديات مناخية وغذائية متداخلة، أصبح تطبيق الممارسات الزراعية والغذائية ضرورة حتمية من أجل زيادة الإنتاج الغذائي ليكون قادراً على تلبية الطلب المتزايد عالمياً، ومواجهة آثار التغير المناخي والتكيّف معه»، وأضافت: «من هنا، يبرز دور الإمارات المحوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي عبر العديد من الشراكات والمبادرات العالمية الرائدة، ما يُعزّز دور الدولة في صياغة مستقبل النظم الغذائية وتحويلها لتكون أكثر مرونة وقدرة على التكيّف، وهو ما يُمثّل جوهر التزامنا العالمي والمحلي».

من جانبه، قال مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، الدكتور طارق أحمد العامري: «يُمثّل الأسبوع العالمي للغذاء محطة استراتيجية مهمة لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً للابتكار في الزراعة والأمن الغذائي، ويُجسّد التزام الإمارات الراسخ بتطوير أنظمة غذائية مستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في سلاسل الإمداد الغذائي»،