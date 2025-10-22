طلبة يدعون الجامعات إلى التوسّع في منح العلوم والتكنولوجيا

دعا طلبة مشاركون في معرض نجاح أبوظبي، الجامعات والجهات التعليمية إلى التوسع في برامج المنح الدراسية، سواء في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا، خصوصاً في تخصصات العلوم الطبية، والهندسة والتكنولوجيا، وذلك للتوسع في استقطاب المتفوقين والموهوبين، وتعزيز التميز الأكاديمي، إضافة إلى توفير فرص أكبر للطلاب المتفوقين، خصوصاً غير القادرين على استكمال دراستهم الجامعية، ما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين علمياً ومهنياً، فيما أكد مرشدون أكاديميون أن التوسع في منح العلوم والتكنولوجيا يُسهم في تعزيز مناخ البحث والابتكار في الجامعات.

وتفصيلاً، أكد طلبة خلال مشاركتهم في اليوم الأخير من معرض نجاح أبوظبي 2025، أن الجامعات المشاركة في المعرض توفر عدداً محدوداً من المنح الدراسية، داعين الجامعات إلى توسيع نطاق المنح الممولة بالكامل لبرامج متنوعة، مع تبسيط شروط القبول، لفتح أبواب الفرص أمام الطلبة المقيمين لمتابعة أحلامهم الأكاديمية في الجامعات الإماراتية التي تتميز ببيئة حيوية وشاملة.

وأكد الطلبة: محمد سعيد، ومعاذ السمري، وإياد حسون، أن المنح الدراسية تُسهم في تلبية احتياجات الطلبة المقيمين في الدولة من ذوي الخلفيات اللغوية المتنوعة، ما يعزز الشمولية ويسهل الوصول إلى التعليم العالي، كما أنها تساعد على لمّ الشمل الأسري، إضافة إلى أنها تسمح لذوي الدخول المنخفضة باستكمال أحلامهم الأكاديمية في التخصصات التي يمكن أن ينبغوا فيها، ما سيعود مستقبلاً بالفائدة على سوق العمل الإماراتية، لاسيما في التخصصات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والتخصصات الطبية.

وأشارت الطالبات: هاجر موسى، وميار فاروق، وعبير مكي، إلى أنهن تعرّفن خلال زيارتهن لمعرض نجاح أبوظبي، إلى المنح التي تقدمها بعض الجامعات، لافتات إلى أن المنح الكاملة عددها قليل جداً، ولها شروط كثيرة ومتطلبات صعبة. وأوضحت الطالبات أن أغلبية المنح المتوافرة هي منح جزئية تراوح بين 15% و20% كخصم من الرسوم الدراسية وتُجدّد مع كل فصل دراسي.

وأجمع مرشدون أكاديميون: طارق إبراهيم، وعلي سالم، وشريف فيروز، ومريم الناعور، ويم جمعة، على أن التوسع في برامج المنح الدراسية الممولة بالكامل، يُسهم في تشجيع الطالب على متابعة دراسته الجامعية، ومعالجة التحدي المادي الذي يعانيه المستفيد من المنحة، وتعزيز مناخ البحث والابتكار في الجامعات، وجذب الطلاب العالميين المتميزين وتعزيز التميز الأكاديمي والتنوع الثقافي، إضافة إلى تعزيز تأكيد الرسالة السامية للجامعات التي تضع تشجيع الطلبة على التعلم في مقدمة أولوياتها.

واقترحوا على الجامعات التوسع في توفير باقات من المنح الدراسية وخيارات الدعم المالي للطلاب، بحسب الحاجة، واعتماد قبول الطلاب في التخصصات الدراسية النادرة والمطلوبة بشدة خلال السنوات العشر المقبلة على كفاءتهم العلمية بدلاً من حالتهم المادية، لجذب أفضل الطلبة بغض النظر عن وضعهم المالي، إضافة إلى تصميم حلول إضافية حتى لا يكون العبء المادي كبيراً على الجامعات، ومنها تقديم قروض دون فائدة لدعم الطلبة في بعض التخصصات التي تحتاج إليها الدولة، ويتم توظيفهم عقب التخرج، مثل قطاعات التمريض والتعليم، وإتاحة خيار السداد عن طريق شرط العمل في الجهات التي تحتاج إلى هؤلاء الخريجين.وفي المقابل، أشار مدير وحدة القبول والتسجيل في جامعة أبوظبي، بسام مرة، إلى أن الجامعة توفر برنامجاً متكاملاً للمنح الدراسية والمساعدات المالية مثل منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومنحة رئيس الجامعة، ومنحة الجامعة، والمنحة الأكاديمية، ومنحة الرياضيين، إضافة إلى برنامج المساعدات المالية.

فيما بينت، جامعة السوربون أبوظبي، توفيرها منحاً دراسية للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والماجستير لتغطية كلفة دراستهم، على أساس الظروف الفردية أو التفوق العلمي والجدارة الدراسية، مشيرة إلى برنامجاً متكاملاً للمنح الدراسية، منحها منح كاملة للطلبة المواطنين، بالإضافة إلى منحة التفوق الأكاديمي التي توفر منحة بنسبة 15% على الرسوم الدراسية لدى التحاق الطلبة بالفصل الدراسي الأول من البرنامج، وترتفع المنحة ابتداء من الفصل الدراسي الثاني إلى 25% حتى 75% خصماً على الرسوم، اعتماداً على أدائهم الأكاديمي والنتائج التي حصلوا عليها في الفصل الدراسي السابق، إلى جانب المنحة الخاصة بطلبة المدارس الفرنسية.

كما أكدت جامعة العين أنها تهدف من خلال المنح الدراسية التي تُقدّمها للطلبة إلى مكافأتهم على تفوقهم سواء على الصعيد المنهجي الأكاديمي أو على الصعيد اللامنهجي، كما تهتم بتقديم المساعدات الإنسانية للطلبة الذين قد تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم الجامعية الأولى، مشيرة إلى توفيرها العديد من المنح الدراسية، منها «تفوق الثانوية العامة»، وتوفر خصماً على رسوم الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل الأول عند التحاق الطالب، وتبدأ من 20% إلى 100% على الرسوم الدراسية حسب معدّله، ومنح التفوق الأكاديمي لدرجة البكالوريوس، ومنح الإخوة والأقارب المسجلين في الفصل الدراسي نفسه، ومنح فاقدي المعيل، ومنح برامج الدراسات العليا.

مرشدون أكاديميون:

• توسيع المنح يجذب الطلاب العالميين المتميزين، ويُعزّز التميز الجامعي والتنوع الثقافي.