«الإمارات للإعلام» يُطلق منصة «آمن»

أكد رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تُولي الإنسان والمجتمع أولوية قصوى، وتحرص على ترسيخ قيم الوعي والمسؤولية، لاسيما في قطاع الإعلام، باعتباره صوت المجتمع ومنبر تطلعاته. وأشار إلى أن دولة الإمارات ماضية في بناء بيئة إعلامية مسؤولة تعبّر عن هوية المجتمع الإماراتي ووعيه، وتواكب طموحاته، وتدعم طاقات أبنائه وإبداعاتهم، مؤكداً أن الإعلام شريك أساسي في مسيرة التنمية، وركيزة في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

وقال: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة إعلامية متكاملة تُشرك المجتمع بكل فئاته في صناعة إعلام يعكس فكرها وطموحها، ويواكب التحولات العالمية بمسؤولية واحترافية، ويضمن بيئة آمنة للأجيال القادمة». وأضاف: «المحتوى مسؤولية، وهو رسالة تؤثر في فكر المجتمع ووعيه واتجاهاته، وتعكس صورة الدولة ومكانتها. ما نُنشره وما نُقدّمه يجب أن يكون محتوى يرفع المجتمع ويفيده، ويبني وعياً إيجابياً، ويُعبّر عن قيمنا وإنسانيتنا وهويتنا الوطنية التي نفتخر بها».

وأردف: «المجتمع بكل مكوناته شريك في بناء إعلام وطني مسؤول يُعزّز الوعي، ويصون المصداقية، ويدعم استدامة نمو المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات، بما يجسّد صورتها الحضارية وريادتها في ترسيخ الحوار البنّاء والفكر الواعي». جاء ذلك خلال إطلاقه منصة «آمن» الرقمية التي تم تصميمها لتفعيل دور المجتمع في متابعة المحتوى الإعلامي المتداول في الدولة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المجتمع شريك أساسي في حماية الفضاء الإعلامي وصون قيمه. وتأتي المنصة لتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في ترسيخ بيئة إعلامية مسؤولة وآمنة، تُعبّر عن وعي المجتمع وتطلعاته، وتدعم جودة المحتوى، لبناء إعلام يعكس ثقة الجمهور ويواكب مكانة دولة الإمارات وريادتها في تطوير المشهد الإعلامي.

وتهدف منصة آمن الرقمية التي يشرف عليها مجلس الإمارات للإعلام، إلى توفير قناة مباشرة أمام الجمهور تُتيح المشاركة الفاعلة في تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة وآمنة، من خلال الإسهام في رصد المحتوى غير الآمن أو المضلل أو المخالف، وبناء شراكة مجتمعية تقوم على الوعي والمسؤولية.

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد سعيد الشحي، أن منصة «آمن» تأتي انسجاماً مع مبادرات وأهداف «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تُجسّد المنصة رؤية الإمارات في ضمان جودة المحتوى الإعلامي المتداول. كما تُمثّل قناة تفاعلية تُمكّن أفراد المجتمع من الإسهام في تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة، وصون منظومة القيم، وترسيخ الوعي لدى الأجيال القادمة. وأوضح أن منصة «آمن» هي قناة تواصل مفتوحة لضمان محتوى إعلامي يلتزم بمعايير المجتمع، ويصون القيم، ويُشجع - في الوقت نفسه - الإبداع المسؤول والمثمر والمؤثر في المحتوى الإعلامي، لافتاً إلى أنها جزء من إطار تنظيمي متكامل يواصل مجلس الإمارات للإعلام توسيعه، لتحقيق بيئة إعلامية مسؤولة واحترافية.