نهيان بن مبارك: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ترسخ مكانتها دولة محورية في تحقيق السلام العالمي

نظّمت صحيفة «الاتحاد»، أمس، فعاليات الدورة العشرين من «منتدى الاتحاد السنوي»، احتفاءً بمرور عقدين على انطلاقته الأولى عام 2006.

وشهد المنتدى، الذي أُقيمت فعالياته في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي ويعقد بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لصدور صحيفة الاتحاد، حضور ومشاركة خبراء وأكاديميين ومسؤولين رفيعي المستوى وباحثين إماراتيين وعرب وأجانب، لمناقشة محاور ترتكز على الدور الريادي لدولة الإمارات في ترسيخ أطر السلام، وتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي والدولي، وتقديم المساعدات الإنسانية في الأزمات.

وألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، كلمة قال خلالها: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كدولة محورية ورائدة في تحقيق السلام والاستقرار في العالم، بفضل سياساتها القائمة على التعاون والانفتاح والحكمة، وحرصها على مدّ جسور التواصل مع جميع الدول والشعوب، بما يُسهم في ترسيخ التنمية الشاملة وتعزيز التفاهم الإنساني المشترك».

وأضاف أن «سياسات دولة الإمارات، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلت برؤية القيادة الرشيدة، تنطلق من ثوابت استراتيجية ومبادئ أصيلة، توازن بين التنمية الداخلية والسياسة الخارجية، وتعتمد على الشفافية والواقعية والدبلوماسية المتّزنة، بما يُعزّز دور الإمارات الفاعل في دعم الاستقرار العالمي وإقامة نظام دولي عادل يحترم القوانين والمواثيق الدولية».

وأكد وزير التسامح والتعايش أن «ثقافة التسامح في الإمارات تُعدّ ركناً أساسياً في ريادتها بصناعة السلام، إذ تسهم في بناء الثقة والحوار الإيجابي بين الشعوب، وتُرسّخ قيم التعايش والتفاهم الإنساني، وهو ما تُجسّده وثيقة الأُخُوّة الإنسانية التي انطلقت من أبوظبي عام 2019، لتُقدّم للعالم نموذجاً رائداً وديناميكياً للتعاون والتقارب الإنساني، قائماً على احترام التنوع وبناء مستقبل أكثر سلاماً واستقراراً».

وتضمنت فعاليات المنتدى ثلاث جلسات رئيسة، الأولى بعنوان «السلام محور سياسة الإمارات التنموية»، والثانية بعنوان «الإمارات.. دور محوري في صناعة السلام»، والثالثة بعنوان «دور الشباب في نشر ثقافة السلام»، وتخللتها حوارات موسّعة بين المتحدثين والمشاركين، بما يُعزّز من دور المنتدى كمساحة لإطلاق وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى دعم مسارات السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، راشد القبيسي: «يأتي تنظيم الدورة العشرين من (منتدى الاتحاد السنوي) تأكيداً لدور الإعلام الوطني الفاعل، باعتباره أحد أهم الركائز في ترسيخ قيم التسامح والتفاهم والحوار، وهي القيم التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى في نشر السلام والمساهمة في الاستقرار إقليمياً ودولياً».

وأضاف القبيسي: «من خلال منصاتنا الإعلامية المتنوعة، وعلى رأسها صحيفة الاتحاد، نواصل أداء رسالتنا الوطنية في إبراز الدور الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، عبر تسليط الضوء على مكانتها كمنارة للحوار والبناء والتقارب بين الشعوب. كما يُجسّد المنتدى امتداداً لهذه الرسالة، إذ يجمع القادة والمفكرين وصنّاع القرار لمناقشة قضايا السلام والتنمية، بما يُعزّز مكانة الدولة كعاصمة عالمية للتفاهم والتعايش، ويسهم في تحقيق رؤيتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية».

كما أعرب القبيسي عن خالص شكره وتقديره على الدعم المستمر الذي يوليه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، لمبادرات أبوظبي للإعلام من خلال مشاركته ومساهماته القيّمة التي تُعزز مكانة المنتدى.

«الإمارات اليوم» تهنئ «الاتحاد»

تهنئ «الإمارات اليوم» الزميلة «الاتحاد» بمناسبة احتفالها بالذكرى السادسة والخمسين لصدورها. وانطلقت صحيفة الاتحاد في عام 1969، بعد أن تشرفت بحمل هذا الاسم الذي اختاره لها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتبدأ من بعدها مسيرة إعلامية حافلة بالبذل والعطاء، وحظيت باحترام قرائها على المستوى المحلي والخليجي.