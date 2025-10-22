«التوطين» تطلق «باقة عمل المواطن» في «الخاص» نهاية 2025

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، والتي سيتم إطلاقها نهاية العام الجاري، ضمن «باقة العمل»، بهدف دعم المواطنين وتسهيل إجراءات انضمامهم للعمل في القطاع الخاص، من خلال رحلة رقمية موحدة تدمج جميع الخدمات المرتبطة بالتوظيف تحت منصة واحدة.

وصرحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» بأن الباقة الجديدة في مرحلتها التجريبية حالياً، وستحدث نقلة نوعية وتحولاً استراتيجياً في إجراءات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، عبر الدمج بين الجهات الاتحادية والحكومية والخاصة، وتوفير خدمات ذكية متكاملة تُسهّل كل الإجراءات المرتبطة بالتوظيف.

وتفصيلاً، قال وكيل الوزارة المساعد للتطوير الرقمي للأعمال بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، موسى محمد الرئيسي، إن «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، تأتي انسجاماً مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل، ورفع الكفاءة الحكومية ودعم المواطنين للعمل في القطاع الخاص، ضمن خطة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الرقمية وتقليل البيروقراطية المرتبطة بإجراءات العمل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن الباقة الجديدة تم تطويرها لتكون قناة موحدة تتيح للمواطن التقديم على وظائف القطاع الخاص من دون الحاجة إلى مراجعة جهات متعددة من الجهات المعنية، قائلاً: «اليوم، المواطن الذي يرغب في العمل في القطاع الخاص، أو يريد الحصول على تصريح عمل عليه المرور بجهات عدة، مثل المعاشات والتأمين الصحي وغيرهما، حتى لو كانت الخدمات رقمية، إلا أنها غير موحدة، حيث تعمل الباقة الجديدة على دمج هذه الجهات في قناة واحدة، بحيث يتم تقديم الطلب من خلال مسار موحد دون الحاجة للتنقل بين منصات متعددة».

وأضاف: «الباقة ستُتيح رحلة رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد، حيث تغني المواطن عن التعامل مع منصات وخدمات متفرقة، بفضل الربط الرقمي بين الجهات الحكومية والمحلية والخاصة، ما يُسهم في تسهيل التقديم على الوظائف أو تعديل الطلبات أو تجديدها أو حتى إلغائها من خلال منصة واحدة فقط».

وأشار الرئيسي إلى أن المواطن لن يحتاج إلى تقديم الوثائق أكثر من مرة، حيث يتم التحقق الرقمي منها تلقائياً، ما يعزز من كفاءة الخدمة وسرعة الإنجاز.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تكون «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص» متاحة للمواطنين مع نهاية العام الجاري، لتشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الوزارة التي تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أطلقت مؤخراً بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي، خدمات العمالة المساعدة ضمن «باقة العمل» وذلك انسجاماً مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية، وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.

وتتيح الخدمة الجديدة إنجاز خدمات إصدار، وتجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، وخدمات الفحص الطبي، وذلك عبر المنصة الرقمية الموحدة لـ«باقة العمل»، وهي «اعمل في الإمارات» workinuae.ae.

وتعدّ «باقة العمل» تجربة ريادية فريدة من نوعها، نظراً لما توفره من إمكانات رقمية متكاملة لإدارة خدمات العاملين في دولة الإمارات، وذلك من خلال تجربة مستخدم سلسة، تتمثل بطلب موحد ونموذج وآلية دفع موحدة تشترك فيه الجهات المعنية، وميزة طلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، انطلاقاً من تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة، ما يمكنها من تقديم خدمات استباقية للمتعاملين، بالاستفادة من الممكنات الحكومية (GSB - UAE - PASS).