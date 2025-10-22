دبي تستضيف المؤتمر البيطري للشرق الأوسط وإفريقيا

بعد النجاح البارز الذي تحقق في دورته الأولى عام 2022، شهدت دبي انعقاد المؤتمر البيطري للشرق الأوسط وإفريقيا (MEAVC) في دورته الثانية، والذي تم تنظيمه في مركز مؤتمرات «جافزا ون» في دبي، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025.

وشهد المؤتمر هذا العام آلاف المشاركين من كبار المتخصصين في الطب البيطري والأطباء البيطريين والخبراء الأكاديميين ومبتكري الصناعة، ليكرّس حضوره كأكبر مؤتمر ومعرض علمي بيطري من نوعه في المنطقة.

اعتماد عالمي للتطوير المهني المستمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط

وواصل المؤتمر هذا العام رؤيته المتمثلة في توفير تعليم بيطري أفضل، من أجل مستقبل أفضل عبر تقديم تطوير مهني مستمر معتمد دولياً. حظي المؤتمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط، باعتراف رسمي من جهات عالمية مرموقة، تشمل المجلس الأميركي لهيئات الترخيص البيطرية (RACE)، وأكاديمية التعليم البيطري المستمر في ألمانيا (ATF)، ومنظمة التعليم البيطري المستمر في أوروبا (VetCEE)، كما منح المشاركين شهادات معتمدة دولياً ترفع من مستوى ممارساتهم وتواكب أحدث المعايير العالمية.

وقالت رئيسة المؤتمر البيطري للشرق الأوسط وإفريقيا 2025، الدكتورة مارجيت غابرييلا مولر:«إن عودتنا إلى دبي لتنظيم الدورة الثانية من المؤتمر تمثل امتداداً للنجاح البارز الذي تحقق في انطلاقته الأولى عام 2022. إن المؤتمر البيطري للشرق الأوسط وإفريقيا ليس مجرد حدث علمي، بل هو مسار يهدف إلى تطوير الممارسات البيطرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال الجمع بين العقول الرائدة والابتكارات العالمية والتعليم المعتمد، فإننا نمكّن الأطباء البيطريين من تقديم رعاية متقدمة تسهم في صياغة مستقبل صحة الحيوان».

وأضافت: «في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، نلتزم أن تظل دبي والشرق الأوسط مركزاً عالمياً رائداً للتعليم البيطري، يتيح للأطباء البيطريين وممارسي المهنة الاطلاع على أحدث المعارف واكتساب المهارات والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية وخدمة مجتمعاتهم».

برنامج علمي متكامل وتدريب عملي متقدّم

وتضمن برنامج المؤتمر لهذا العام أكثر من 42 متحدثاً دولياً يقدمون محاضرات متخصصة غطت أحدث الموضوعات في مختلف مجالات الطب البيطري. كما شمل البرنامج خمس ورش عمل تطبيقية وستة مختبرات بيولوجية تدريبية (wet labs) لتوفير تدريب عملي وسريري مباشر، إلى جانب 64 حلقة تدريبية متقدمة وأكثر من 100 محاضرة علمية حول طب الحيوانات الأليفة والحيوانات النادرة، إضافة إلى ست جلسات صناعية قدمتها كبريات الشركات العالمية في مجالات الأدوية والتغذية والمعدات البيطرية.

معرض الابتكار والتواصل المهني

صاحب المؤتمر معرض متخصص قدم أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات البيطرية من كبرى الشركات والمصنّعين العالميين. ويُعد المعرض منصة رئيسة للتواصل بين الأطباء البيطريين ومتخذي القرار والموزعين الإقليميين، وفرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية واستكشاف توجهات القطاع البيطري المتنامية. وقد استقطب المؤتمر هذا العام آلاف المندوبين من مختلف دول العالم.