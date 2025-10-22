شرطة الشارقة تسقط 7000 مخالفة مرورية

تنفذ القيادة العامة لشرطة الشارقة قرار المجلس التنفيذي للإمارة بشأن إسقاط المخالفات المرورية، والذي ينص على إسقاط المخالفات التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، وذلك في إطار حرص حكومة الشارقة على تفعيل القرارات الداعمة للاستقرار المجتمعي.

وقد بلغ عدد المستفيدين من القرار حتى الآن 284 شخصاً، وأسقطت أكثر من 7000 مخالفة مرورية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في القرار، والذي ينص أيضاً على استيفاء رسم قدره 1000 درهم مقابل طلب الإسقاط، مع إعفاء بعض الحالات الإنسانية والخاصة، مثل: وفاة مالك المركبة، أو مغادرته الدولة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة، أو المركبات المتروكة التي يتعذر الوصول إلى مالكها، ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من القرار عبر زيارة مراكز خدمات المرور والترخيص.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور الالتزام بقوانين السير، وتجنب ارتكاب المخالفات المرورية؛ حفاظاً على السلامة العامة، وتعزيزاً للانضباط المروري، كما تذكّر بقرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم نسب الإعفاء من المخالفات، إذ يمنح القرار خصماً بنسبة 35% عند السداد خلال 60 يوماً من تاريخ المخالفة.