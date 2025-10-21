حاكم الشارقة يحدد الرسوم السنوية لأصحاب الرخص المنزلية في مليحة بـ«درهم واحد فقط»

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «بلدية مليحة» و«اقتصادية الشارقة» بتحديد الرسوم السنوية لأصحاب الرخص المنزلية في سوق الجمعة والمحال المجاورة في مليحة بـ«درهم واحد فقط» لكل جهة.

كما وجه سموه «بلدية مليحة» بمساعدة أصحاب الرخص في كل ما يحتاجون إليه من خدمات «خاصة توصيل الكهرباء».

وقال مدير إدارة المنطقة الوسطى في «كهرباء الشارقة» خليفة الطنيجي، للخط المباشر أن الهيئة مستعدة لتوصيل الكهرباء «فوراً» لمحال أصحاب الرخص المنزلية في سوق الجمعة بمليحة والمحال المجاورة لها الواقعة بالقرب من الجسر الرابط بين خضيرة وأخيضر، ويمكنهم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.