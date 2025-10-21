وفد من الشارقة يزور جامعة بولونيا الإيطالية لتعزيز التعاون العلمي في مجالات الزراعة والطب البيطري

اختتم وفد من إمارة الشارقة برئاسة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية زيارة إلى جامعة بولونيا في إطار تعزيز التعاون في المجال العلمي والبحثي، وتبادل الخبرات في الزراعة المستدامة وصحة الثروة الحيوانية ومناحل العسل، إلى جانب الاطلاع على التجارب الإيطالية الرائدة في البيوت المحمية والزراعة الذكية المُعَزَّزة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

ضم وفد الشارقة كلا من الدكتورة ربيحة سبوسي عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور عبدالله بن محمد السعدي الأستاذ في كلية الزراعة إلى جانب عدد من المتخصصين في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني ومناحل العسل بدائرة الزراعة والثروة الحيوانية و«اكتفاء».

شملت الزيارة عدداً من أبرز الكليات والمراكز البحثية في جامعة بولونيا، منها مركز الابتكار والتميّز البحثي في البيانات الضخمة (BI-REX)، وكلية العلوم الزراعية والغذائية (DISTAL)، وكلية العلوم الطبية البيطرية (DIMEVET) اطّلع خلالها الوفد على أحدث التقنيات في تتبع المنتجات الغذائية، وتحليل البيانات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأحدث المرافق البحثية في الزراعة وأمراض النبات والوقاية منها، إضافة إلىصحة الثروة الحيوانية.

وقدّم رئيس الوفد، خلال الزيارة عرضاً تعريفياً بمشروعات الشارقة للأمن الغذائي العضوي المستدام، إلى جانب استعراض برامج جامعة الذيد البحثية والأكاديمية في مجالات الزراعة والطب البيطري.

وناقش الجانبان إمكانية تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجالات مناحل العسل، والإنتاج الزراعي، وتحسين سلالات القمح، والتقنيات الزراعية الحديثة، إلى جانب تبادل الطلبة والباحثين، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.