رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤكدان أهمية تعزيز الحوار في معالجة مختلف القضايا بالمنطقة والعالم

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيكو، علاقات التعاون وفرص تطويرها، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والابتكار وتكنولوجيا المستقبل بجانب المجالات الثقافية وغيرها من الجوانب بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وجاء ذلك خلال استقبال سموّه، أمس في قصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس الوزراء السلوفاكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث نقل إلى سموّه في بداية اللقاء تحيات رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بيليغريني وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من الازدهار.

وأكد سموّه ورئيس وزراء سلوفاكيا، خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتطورها المستمر على مختلف الصعد، وحرصهما على مواصلة تعزيز مسارات هذا التعاون، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية التي تُشكّل أولوية تنموية، وذلك انطلاقاً من رؤيتهما المشتركة في مجالي الابتكار والاستدامة.

كما استعرض صاحب السموّ رئيس الدولة، وروبرت فيكو عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز الحوار والتسويات الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا والأزمات في المنطقة والعالم.

وشهد صاحب السموّ رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا، تبادل اتفاقية تعاون في المجالات الاقتصادية بين حكومتي البلدين بجانب مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري تبادلهما من جانب دولة الإمارات، وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومن الجانب السلوفاكي أمين عام وزارة الاقتصاد فلاديمير سيمونياك.

حضر اللقاء كلٌّ من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما حضره من الجانب السلوفاكي الوفد المرافق لرئيس الوزراء الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

