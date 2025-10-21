رئيس الدولة ومحمد بن راشد يهنئان ملك المغرب بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي الشقيق، بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025».

وأضاف سموّه: «إنجاز رياضي كبير يبعث على الفخر ويضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المغربية والعربية».

كما هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي الشقيق، بالفوز بكأس العالم للشباب.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نهنئ الشعب المغربي الشقيق.. ونهنئ جلالة الملك محمد السادس.. ونهنئ كافة الشباب في الوطن العربي بفوز منتخب الشباب المغربي بكأس العالم للشباب».

وأضاف سموّه: «فوز مستحق.. وفرحة عربية.. وأمل يتجدد بكأس العالم لكرة القدم أن يكون عربياً في المستقبل القريب بإذن الله».