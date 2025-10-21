محمد بن راشد: استثمرنا 175 مليار درهم في طرق دبي خلال 20 عاماً

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استثمار 175 مليار درهم في البنية التحتية للطرق في دبي على مدار 20 عاماً مضت.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «قبل عشرين عاماً أسسنا هيئة الطرق والمواصلات بدبي.. استثمرنا في البنية التحتية للطرق ما يزيد على 175 مليار درهم خلالها.. واستثمرنا في بناء فريق عمل.. واستثمرنا في بناء معارف وخبرات لا تقدر بثمن في بناء وإدارة مشاريعنا في البنية التحتية».

وأضاف سموّه: «اليوم نحن فخورون بفريق العمل.. ونقول لهم المهمة لم تنتهِ.. والمسؤولية تضاعفت.. وتحديات النقل تتزايد مع سرعة النمو الاستثنائية للمدينة.. والقادم أهم من السابق.. لأن استمرار زخم التنمية يرتبط بانسيابية حركة البشر.. ولا تهاون في هذا الملف الحيوي في مسيرتنا التنموية».

محمد بن راشد:

