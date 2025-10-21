حرم الرئيس التركي تشيد بدعم الإمارات للجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

أشادت حرم الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، أمينة أردوغان، بجهود دولة الإمارات الداعمة للعمل البيئي المستدام، وحرصها الدائم على المشاركة إلى جانب دول العالم في المحافل الدولية كافة، لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وجاء ذلك في تصريحات لحرم الرئيس التركي خلال استقبالها وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برئاسة الأمين العام للمجلس الريم بنت عبدالله الفلاسي، على هامش مشاركته في أعمال منتدى «صفر نفايات» الذي أُقيم برعاية حرم الرئيس التركي خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

من جانبها، نقلت الريم الفلاسي خلال لقائها حرم الرئيس التركي تحيات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرص سموّها على مشاركة وفد المجلس في المنتدى، لاستعراض إنجازات الأطفال واليافعين في مجال الاستدامة، والاطلاع على التجارب العالمية لحماية البيئة وصون مواردها، وذلك من منطلق رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بأن الأطفال واليافعين شركاء في العمل البيئي.