شرطة دبي تنقذ سائقة تعطّل مثبت سرعة مركبتها على شارع الإمارات

أنقذت الدوريات المرورية في شرطة دبي سائقة مركبة تعطّل مثبت السرعة فيها، أثناء سيرها على شارع الإمارات باتجاه أبوظبي، حيث تدخلت الفرق المُختصة خلال دقائق من تلقي البلاغ، مما أسهم في تجنيب السائقة ومُستخدمي الطريق خطر وقوع حادث مروري جسيم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الدوريات المرورية تحركت على الفور إلى موقع البلاغ، وتم تأمين المركبة من خلال إنشاء ممر آمن أمامها وخلفها، مع إبعاد المركبات الأخرى عن مسارها لتفادي أي اصطدام محتمل، وبفضل التنسيق المُحكم والهدوء في التعامل، تمكّنت السائقة من إيقاف المركبة بأمان على جانب الطريق.

وشدد على أهمية التزام السائقين الهدوء التام عند التعرض لمشكلة في مثبت السرعة، وربط حزام الأمان وتشغيل أضواء التحذير الرباعية والمصابيح الأمامية، مع التواصل الفوري مع رقم الطوارئ «999». وقال: يُنصح بمحاولة التخفيف من السرعة بالضغط المتواصل والمتدرج على المكابح، أو تحويل ناقل الحركة إلى الوضع المحايد «N»، وإذا لم تنجح تلك المحاولات، فيمكن رفع فرامل اليد تدريجياً مع إمساك عجلة القيادة بإحكام، وإذا استمر الخلل، يمكن تحريك ناقل الحركة بين وضعي «N وD» مرات عدة لمحاولة تقليل السرعة.