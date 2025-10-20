محمد بن راشد: فخورون بفريق عمل "طرق دبي".. والمهمة لم تنتهِ

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنّ تأسيس هيئة الطرق والمواصلات بدبي قبل عشرين عاماً، شكّل محطة مفصلية في مسيرة تطوير البنية التحتية للإمارة، مشيراً سموه إلى أنّ دبي استثمرت خلال تلك الفترة ما يزيد على 175 مليار درهم في مشاريع الطرق والمواصلات.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "قبل عشرين عاماً أسسنا هيئة الطرق والمواصلات بدبي.. استثمرنا في البنية التحتية للطرق ما يزيد عن 175 مليار درهم خلالها.. واستثمرنا في بناء فريق عمل.. واستثمرنا في بناء معارف وخبرات لا تقدر بثمن في بناء وإدارة مشاريعنا في البنية التحتية".

وأضاف سموه: "اليوم نحن فخورون بفريق العمل.. ونقول لهم المهمة لم تنته.. والمسؤولية تضاعفت.. وتحديات النقل تتزايد مع سرعة النمو الاستثنائية للمدينة.. والقادم أهم من السابق.. لأن استمرار زخم التنمية يرتبط بانسيابية حركة البشر.. ولا تهاون في هذا الملف الحيوي في مسيرتنا التنموية".