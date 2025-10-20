محمد بن راشد: نهنئ الشعب المغربي الشقيق والملك محمد السادس بالفوز بكأس العالم للشباب

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعب المغربي الشقيق والعاهل المغربي محمد السادس ملك المغرب بفوز منتخب الشباب المغربي بكأس العالم للشباب.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "نهنئ الشعب المغربي الشقيق.. ونهنئ جلالة الملك محمد السادس.. ونهنئ كافة الشباب في الوطن العربي بفوز منتخب الشباب المغربي بكأس العالم للشباب"

وختم سموه بالقول: "فوز مستحق.. وفرحة عربية.. وأمل يتجدد بكأس العالم لكرة القدم أن يكون عربياً في المستقبل القريب بإذن الله".