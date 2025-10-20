محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025".

وتابع سموه قائلا :"إنجاز رياضي كبير يبعث على الفخر ويضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المغربية والعربية".