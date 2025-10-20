محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بمهرجان الأضواء "ديوالي" في الإمارات والعالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء "ديوالي" في الإمارات والعالم، وتمنّى سموه لهم عامًا سعيدًا، ولشعوب العالم كافة السلامَ والاستقرارَ والازدهار.

