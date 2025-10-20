أنور قرقاش: الجواز الإماراتي يمنح المواطن حرية تنقل غير مسبوقة دون تأشيرات

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أنه «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حرصت وزارة الخارجية على تسهيل حياة المواطن في الخارج بعيداً عن منطق الأبراج العاجية، حتى أصبح الجواز الإماراتي اليوم في صدارة جوازات العالم قوة ومكانة، مانحاً المواطن حرية تنقّل غير مسبوقة دون تأشيرات»، مؤكداً عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، أن «الدبلوماسية الحقيقية هي التي تنفع الناس».

وأظهر مؤشر هينلي لجوازات السفر - وهو مؤشر عالمي يُصنّف قوة جوازات السفر بناء على عدد الوجهات التي يمكن لحامليها دخولها دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول - أن جواز السفر الإماراتي يسمح لحامله بدخول 184 دولة، دون تأشيرة حول العالم.

وبيّـن المؤشر الذي يعتمد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن جواز السفر الإماراتي في المرتبة الثامنة على مستوى العالم، والأولى عربياً، ويتقدّم على الجواز الكندي الذي يسمح لحامله بدخول 183 دولة دون تأشيرة، والجواز الأميركي الذي يسمح لحامله بدخول 180 دولة دون تأشيرة.

وحققت دولة الإمارات في 2018 إنجازاً تاريخياً يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم، وحصد المركز الأول عالمياً بجدارة.

ويُجسّد هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، والذي تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة، عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج، حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي.

ومرّ جواز السفر الإماراتي بعدد من المراحل منذ صدور أول جواز، ويتميز الجيل الجديد من جواز السفر المُصدَر إلكترونياً بخصائص تقنية وأمنية عالية، وتحتوي الصفحة الأخيرة منه على رقاقة إلكترونية قابلة للقراءة عن بُعد، تخزّن فيها البيانات الشخصية النصية والبارومترية لحامل الجواز. وبدأت الهيئة في يوليو الماضي، إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 أعوام للمواطنين في سن الـ21 عاماً فما فوق.

ويهدف تحديث خدمة إصدار جواز السفر إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لأبناء الإمارات، من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية تلبّي تطلعات المواطنين، وتُسهم في تحسين جودة حياتهم.