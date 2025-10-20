«منتدى الإعلام الإماراتي» يستعرض إنجازات وتحديات المشهد الإعلامي في الدولة   

برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تُعقد أعمال الدورة العاشرة لـ«منتدى الإعلام الإماراتي» 28 أكتوبر الجاري، بتنظيم «نادي دبي للصحافة» في «متحف المستقبل» بدبي، بمشاركة نخبة من قيادات مؤسسات الإعلام الإماراتية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتّاب وصُنّاع الرأي والقائمين على العمل الإعلامي في الدولة، إضافة إلى لفيف من صُنّاع المحتوى والمؤثرين الإماراتيين على مختلف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويواصل المنتدى رسالته التي حملها على مدار عقد كامل، في مناقشة أبرز الموضوعات المرتبطة بالمشهد الإعلامي في دولة الإمارات وما يميّزه من إنجازات وما قد يواجهه من تحديات، بهدف الوصول إلى صيغ توافقية حول الخطوات المطلوب اتخاذها من أجل النهوض بإعلام الإمارات والارتقاء بتنافسيته وصولاً إلى العالمية، وبما يواكب المكانة الرفيعة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويستعرض المنتدى جملة من الموضوعات المهمة لاسيما ما يخص تأثر الإعلام الإماراتي بالأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم، وتنوع النسيج الاجتماعي والثقافي في الإمارات، ودور الإعلام الوطني في مواجهة الشائعات والأخبار المضللة، وبناء الثقة، وتمكين الشباب وصُنّاع المحتوى من نقل صورة واقعية للوجه المشرق لدولة الإمارات، والتعريف بإنجازاتها ونقل رسالتها إلى العالم بأسلوب فعّال ومؤثر، كما يتطرق النقاش إلى استعراض مدى مواكبة الإعلام الوطني لمسيرة التحوّل الرقمي، وتوظيف الأدوات الحديثة في صياغة محتوى أكثر انتشاراً وتأثيراً.

وأكّدت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن المنتدى يُمثّل منذ انطلاقه منصة وطنية جامعة لمناقشة قضايا تمس جوهر الإعلام الإماراتي ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية.

وقالت: «نحن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى إعلام يتَّسِم بالجرأة الواعية والابتكار الخلاق.. إعلام يملك القدرة على قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية والأدوات التي تمكِّنه من مواكبتها والتعامل مع تداعياتها بسرعة وكفاءة.. ويُمثِّل المنتدى فرصة لاكتشاف السبل التي يمكن من خلالها تأكيد دور الإعلام الوطني في حماية المكتسبات ودعم جهود التطوير في مختلف المجالات، ونقل رسالة الإمارات إلى العالم بموضوعية واحترافية.. لقد كان المنتدى خلال عقد كامل مرآة لتحديات القطاع وطموحاته، واليوم نبدأ عقداً جديداً من نقاش مسؤول يواجه الأسئلة الصعبة بأفكار عملية ورؤى مستقبلية».

وأضافت: «الدورة العاشرة من منتدى الإعلام الإماراتي ليست مجرد رقم جديد، بل استكمال لتجربة نضجت وأصبحت جزءاً من الحراك الإعلامي الوطني.. واليوم نسعى لكتابة فصل جديد في قصة إعلام متطور يستمد إلهامه من روح الإمارات وإصرار قيادتها الرشيدة على الريادة.. فالمنتدى هو ترجمة لقناعة بأن قوة الكلمة هي ركيزة رئيسة من ركائز التنمية، وأن الإعلام الإماراتي قادر على مواكبة كل تحوّل بوعي ومسؤولية، وأن النقاش هو النافذة التي نطل منها على المستقبل، وكل لقاء يُعدّ فرصة لتجديد الأفكار وتوسيع آفاق التعاون».

من جانبها، قالت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا: «نجح المنتدى على مدار 10 سنوات في جمع القائمين على قطاع الإعلام المحلي في دولة الإمارات، وأصبح المنصة الأكبر من نوعها لنقاش مهني رفيع المستوى يضم القيادات الإعلامية الإماراتية والقائمين على مختلف قطاعات الإعلام المحلي، لاستعراض حال القطاع والموضوعات المتعلقة بمستقبل تطويره، ورصد التحديات وأفضل سبل التغلب عليها».

وأضافت: «تواصل دولة الإمارات مسيرتها بإنجازات ضخمة وطموحات كبيرة وسط متغيّرات إقليمية وعالمية سريعة على الصعد كافة، وهذا يتطلب تجاوز الإعلام الإماراتي دور الناقل للخبر والمعلومة، ليصبح صانعاً للتأثير، ومشاركاً في صياغة المستقبل، وقادراً على توظيف أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تضمن لمؤسساته الريادة بمداد من الكفاءة المهنية والمصداقية. ونأمل أن يأتي المنتدى هذا العام بأفكار استباقية ورؤى مبتكرة تُعزّز مكانة الإعلام المحلي على المستويين الإقليمي والدولي».

ومنذ انطلاقه عام 2013، شكّل المنتدى منصة رئيسة للحوار الإعلامي الوطني، أسهمت في صياغة رؤى مشتركة بين المؤسسات الإعلامية الإماراتية، ووضع أسس مهنية تُعزّز من المكانة المرموقة لدولة الإمارات عربياً وعالمياً. وتواصل الدورة العاشرة من المنتدى ترسيخ هذا النهج عبر إتاحة مساحة للحوار البنّاء بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين في مختلف مجالات العمل الإعلامي.