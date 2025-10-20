سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط حركة الرياح والسحب الركامية.

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً وفي بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، فيما يحتمل تكوّن بعض السحب الركامية وقد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية غداً.

ويكون طقس الأربعاء، رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

كما يكون طقس الخميس رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.