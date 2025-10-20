إطلاق نظام الاستعلام عن تصاريح مواقف أصحاب الهمم في أبوظبي

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم وشركة «كيو موبيليتي» المعنية بإدارة وتشغيل منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية (درب)، ومنظومة المواقف (مواقف) في إمارة أبوظبي، مذكّرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز خدمات «مواقف» و«درب» المقدمة لأصحاب الهمم، من خلال أنظمة تكنولوجية متقدّمة تراعي احتياجاتهم الفردية، وتُتيح تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع رؤية أبوظبي كمدينة شاملة للجميع، ما يُعزّز استقلالية أصحاب الهمم، ويتيح لهم الاستفادة من حلول رقمية مبتكرة لدعم حياتهم اليومية.

وتم إطلاق نظام الاستعلام عن تصاريح مواقف أصحاب الهمم الذي يُسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية للمراكز التجارية، والمرافق الخاصة للجهات ذات الصلة التي توفر مواقف لفئة أصحاب الهمم.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله عبدالعالي الحميدان: «تُجسد المبادرة التزام أبوظبي بالتحول نحو خدمات ذكية تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتوفر لهم بيئة داعمة ومستدامة تضمن جودة الحياة والاستقلالية، كما تؤكد استمرار الهيئة في العمل مع شركائها لتعزيز منظومة الدمج الرقمي».

وأضاف أن الهيئة تتبنّى نهجاً تكاملياً مع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساندة.