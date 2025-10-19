الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في مؤتمر للاتحاد البرلماني العربي بجنيف

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في أعمال المؤتمر الـ 39 الاستثنائي للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد اليوم “الأحد” في مدينة جنيف السويسرية، على هامش أعمال الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الوفود.

وجرى خلال المؤتمر بحث الموقف العربي إزاء التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية وإدانة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأصد المؤتمر بيانا ختاميا أكد فيه على ضرورة تعزيز المواقف العربية الموحدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

شارك في المؤتمر من وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الدكتور مروان المهيري وأحمد خوري عضوا المجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.