محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بـ"ديوالي" في الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بعيد ديوالي في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس" : " أطيب التمنيات والتحيات للمحتفلين بعيد ديوالي في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم.. تمنياتنا أن يجلب هذا المهرجان من الأضواء السلام والأمان والازدهار لكم ولأحبائكم".