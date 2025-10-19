سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري





توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط حركة الرياح والسحب الركامية.

ومن المتوقع سقوط أمطار اليوم الأحد على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.



وتوقع أن يكون طقس غد الإثنين، رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالأ وبعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، فيما يحتمل احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الثلاثاء المقبل.



ويكون طقس الأربعاء، رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً – تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

كما يكون طقس الخميس، رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.