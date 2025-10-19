3 شروط لحصول المواطنات العاملات في القطاع الخاص على دعم إجازة الأمومة

حدّدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ثلاثة شروط لحصول المواطنات العاملات على خدمة دعم إجازة الأمومة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها توفر للأمهات الجدد من المواطنات أيضاً خدمة الزيارات المنزلية للوالدين الجدد، لتوفير بيئة آمنة مليئة بالتفهم والدعم النفسي والمعنوي، إضافة إلى الإرشادات العملية للعناية بالمولود الجديد، وذلك ضمن برنامج «نمو» الأسرة الإماراتية، لتمكين الشباب بالمعرفة اللازمة لتكوين الأسرة على أسس متينة ومستقرة والحفاظ على نموها وازدهارها.

وتفصيلاً، أكدت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي عملها على مساندة الآباء والأمهات لتمكينهم من تحمل مسؤولية إنجاب الأطفال ورعايتهم والاهتمام بهم، وهو ما سيسهم في ترسيخ استقرار هذه الأسر وزيادة سعادتها ورفاهيتها، مع تمكينهم من توفير سبل الرعاية والعيش الكريم لجميع أفراد أسرهم، والاهتمام بصحتهم النفسية والجسدية.

وأفادت الدائرة بأن مبادرة دعم إجازة الأمومة في القطاع الخاص، تتيح للمواطنات حاملات خلاصة قيد أبوظبي، العاملات في هذا القطاع، التقدّم بطلب الحصول على دعم تكميلي للراتب لتتمتّع بإجازة أمومة مدفوعة الأجر حتى 90 يوماً، وتهدف الخدمة إلى تمكين الأم المواطنة من ضمان حصولها على الراحة والوقت الكافي لرعاية مولودها الجديد.

وأوضحت الدائرة - على موقع مديم الرسمي - أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، تتولّى مسؤولية تنفيذ وإدارة خدمة دعم إجازة الأمومة في القطاع الخاص، كما تتولّى ضمان حصول الأم العاملة المؤهلة على الدعم المالي لإجازة الأمومة، مشيرة إلى أن المميزات التي توفرها خدمة دعم إجازة الأمومة في القطاع الخاص تشمل قيام الهيئة بتسديد قيمة الاشتراك الشهري لنظام التقاعد نيابة عن مقدم الطلب وصاحب العمل لمدة 30 يوماً إضافية من الإجازة غير مدفوعة الأجر، كما ستقدّم دعماً مالياً لا يتجاوز 15 ألف درهم شهرياً وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.

وأشارت إلى أن الخدمة ليست إلزامية على أصحاب العمل في القطاع الخاص، بل اختيارية لكل من الأم العاملة وصاحب العمل، وتخضع لشروط ومعايير محدّدة، ويتم تقديم الطلب عبر منصة أو تطبيق تم (TAMM) خلال 30 يوماً من تاريخ ولادة الطفل، ويشترط للحصول على الخدمة أن تستوفي مقدمة الطلب عدداً من المتطلبات، تشمل: أن تكون هي وزوجها حاملي خلاصة قيد إمارة أبوظبي، وأن تكون موظفة في القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم بطاقة الهوية الإماراتية للطفل المولود.

وأكدت الدائرة توفير خدمة الزيارات المنزلية للوالدين الجدد، التي تُعد مبادرة مجتمعية تقدمها بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكرة، بهدف دعم الأمهات والآباء في مرحلة ما بعد الولادة، من خلال توفير بيئة آمنة مليئة بالتفهم والدعم النفسي والمعنوي، إضافة إلى الإرشادات العملية للعناية بالمولود الجديد، وتعزيز الترابط الأسري، وتمكين الأمهات والآباء من خوض هذه المرحلة بثقة واطمئنان، بما يضمن بداية صحية ومتوازنة لحياة الطفل.

ولفتت إلى أن الخدمة تستهدف الأمهات الجدد «المولود الأول» في إمارة أبوظبي ويتم تقديم الخدمة في مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومدينة الظفرة، من خلال فريق «عونك» المتخصص، ما يمنح المستفيدين الرعاية المنزلية بأعلى معايير الجودة والاهتمام.

ويشترط للحصول عليها أن يكون الطفل مسجلاً في دفتر العائلة الصادر من إمارة أبوظبي، وأن يكون المولود الأول، وأن يتم التسجيل وتقديم الطلب من بداية فترة الحمل حتى أسبوعين من بعد الولادة، واستكمال نموذج الموافقة للمشاركة في البرنامج، إضافة إلى التواجد خلال الزيارات المنزلية وفقاً للجدول مع أخصائي الزيارات المنزلية، فيما يتم التسجيل على الخدمة من خلال منصة مديم الرقمية Medeem.gov.ae.

وبيّنت الدائرة أن الدعم المقدم للمستفيدين من الخدمة يشمل: دعم الصحة النفسية والجسدية، ورعاية متكاملة تُعنى بصحة الأم والأب بعد الولادة، لضمان التوازن النفسي والجسدي، ورعاية المواليد الجدد، وخدمات متخصصة للعناية بالرضع، تشمل النظافة والرضاعة والنوم الآمن ضمن بيئة صحية وآمنة، وتثقيف الوالدين، وتمكين الأمهات والآباء بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التغيرات الجسدية والعاطفية، ورعاية الطفل بثقة.

ويتضمن الدعم إرشادات الصحة والتغذية، وتقديم نصائح عملية مبنية على أسس علمية حول تغذية الأم والرضيع، وصحة الأسرة بشكل عام، والدعم الأسري وتعزيز السلوكيات الاجتماعية، وتشجيع التفاعل الإيجابي داخل الأسرة، وتعزيز السلوكيات الصحية والاجتماعية التي تسهم في بيئة أسرية مستقرة، وتقديم خدمات متخصصة للأطفال من أصحاب الهمم، إضافة إلى تقديم برامج مصممة لتلبية احتياجات الأطفال أصحاب الهمم، مع التركيز على الرعاية الفردية والدعم الأسري المناسب.

المؤهلات والزيارات

شدّدت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي على الالتزام بضمان أن يكون مقدمو الرعاية حاصلين على المؤهلات الطبية المعتمدة وترخيص رسمي من دائرة الصحة في أبوظبي، بما في ذلك شهادات في التمريض أو القبالة، وتدريب متخصص في رعاية الأمهات وحديثي الولادة، لضمان أن تكون الأمهات الجدد بين أيدٍ خبيرة وآمنة، هن وأطفالهن، لافتة إلى أن تحديد عدد الزيارات يتم بناءً على تقييم احتياجات الأم والطفل بعد الولادة، حيث تُحدد خطة الرعاية عدد الزيارات بما يتناسب مع الحالة، لضمان تقديم الدعم الأمثل في الوقت المناسب.

وفي ختام الخطة، يُعاد تقييم لاحتياجات الأم وطفلها، لضمان استمرارية الدعم في حال وجود حاجة إلى جلسات إضافية.

