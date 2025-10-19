محقق ذكي يتعامل مع بلاغات السرقة والسب والاعتداء

كشفت شرطة أبوظبي أنها طوّرت ابتكاراً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أطلقت عليه اسم «المحقق الذكي»، يتحدث أربع لغات، ويقوم بدور الضابط المحقق في مراكز الشرطة، إذ يمكن له التحقيق في بلاغات السرقة والسب والإزعاج والاعتداء.

واستعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025»، أحدث ابتكاراتها في مجال التحول الرقمي والخدمات الشرطية الذكية، وفي مقدمتها مشروع «المحقق الذكي»، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الأمني في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة المتقدمة.

وقالت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» إن مشروع «المحقق الذكي» يجسّد رؤيتها في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة العمل الشرطي والمجتمع، ويعكس التزامها بتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتبني أحدث حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات تسجيل البلاغات والتحقيقات الأولية، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المتعاملين.

وأوضحت أن «النظام يقوم بدور الضابط المحقق في مراكز الشرطة، حيث يستقبل البلاغات إلكترونياً، ويجمع المعلومات، ويحللها بدقة من خلال واجهة محادثة ذكية تدعم أربع لغات رئيسة، هي العربية، والإنجليزية، والأوردو، والهندية، ما يضمن شمولية الخدمة وتجاوز الحواجز اللغوية أمام مختلف فئات المجتمع».

وبيّنت أن «آلية العمل تبدأ بتسجيل الدخول الآمن عبر الهوية الرقمية، ثم اختيار نوع البلاغ من بين أربع فئات رئيسة، تشمل السرقة، السب، والإزعاج، والاعتداء، ليباشر بعدها النظام طرح الأسئلة الأولية لجمع المعلومات الدقيقة بطريقة منظمة وتفاعلية تحاكي أسلوب المحقق البشري».

وأضافت أن «النظام يُنتج في ختام العملية تقريراً أولياً متكاملاً، يتضمن جميع التفاصيل التي تم جمعها والتحقق منها، ليُحال مباشرة إلى الضابط المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، دون الحاجة لإعادة طرح الأسئلة المبدئية، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة العمل الشرطي».

ولفتت إلى أن «المشروع يُسهم في تحسين دقة البلاغات، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتمكين الضباط من التركيز على المراحل المتقدمة من التحقيق، كما يدعم جهود القيادة العامة في تطوير حلول ذكية متكاملة، تسهم في تعزيز جودة الخدمات الأمنية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية».

ويأتي استعراض مشروع «المحقق الذكي» ضمن مشاركة شرطة أبوظبي في «جيتكس العالمي للتقنية 2025»، التي تبرز من خلالها مجموعة من المشاريع الريادية في مجالات التحول الرقمي والأمن الذكي، تأكيداً على دورها الريادي في ابتكار خدمات رقمية متقدمة تعزز سلامة وأمن المجتمع في إمارة أبوظبي.