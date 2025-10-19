رصد المركبات المطلوبة جنائياً أو مرورياً عند استخدامها مواقف «باركن»

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية مع شركة «باركن» لربط أنظمة إدارة المرور التابعة لشرطة دبي مع منصات إدارة مواقف المركبات والدفع الذكية الخاصة بالشركة، بما يسهم في تحقيق تكامل إلكتروني شامل وتبادل سلس للبيانات، ويعزّز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ووقّع الاتفاقية عن شرطة دبي مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، العميد عصام إبراهيم العور، وعن شركة «باركن»، الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد عبدالله آل علي، وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025».

وأكد العور أن الربط التقني بين الأنظمة المرورية ومنصات المواقف سيسهم في رصد المركبات التي عليها مخالفات مرورية متراكمة أو أوامر حجز أو طلبات ضبط، بما يتيح للجهات المختصة في شرطة دبي اتخاذ الإجراءات الفورية بحقها وفق الأطر القانونية، ويعزز كفاءة منظومة المتابعة والالتزام المروري في الإمارة.

وأضاف أن النظام المشترك سيمكن من الكشف المبكر عن المركبات المطلوبة على ذمة قضايا جنائية أو مرورية عند دخولها أو استخدامها مواقف شركة «باركن»، عبر التكامل الذكي بين قواعد البيانات، بما يدعم جهود الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الحد من استخدام المركبات المخالفة أو المطلوبة لأغراض غير قانونية.

وأكد أن المشروع يُعد رافداً مهماً في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، إذ يسهم في تحسين الرقابة على المركبات داخل الإمارة، وضمان الالتزام بالقوانين، وتقليل حالات التهرب من دفع المخالفات أو استخدام المركبات غير المسجلة أو غير المرخصة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأمان العام وجودة الحياة في دبي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، المهندس محمد عبدالله آل علي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون المشترك، وامتداداً للجهود المبذولة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقديم تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين.

وأشار إلى أن التعاون يؤكد التزام «باركن» بتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواقف والتحول الرقمي.