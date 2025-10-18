طقس الإمارات المتوقع غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 00:05 والجزر الأول عند 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 21:02 والجزر الأول عند الساعة 14:42 والجزر الثاني عند الساعة 02:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 37 25 70 25

دبي 37 28 85 30

الشارقة 36 26 85 30

عجمان 36 27 85 25

أم القيوين 37 25 80 25

رأس الخيمة 37 24 85 30

الفجيرة 32 28 80 50

العـين 37 24 60 20

ليوا 39 22 85 25

الرويس 32 25 85 45

السلع 33 24 90 40

دلـمـا 33 27 95 55

طنب الكبرى / لصغرى 34 28 90 40

أبو موسى 34 28 85 35.