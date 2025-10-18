افتتاح جزئي لجسر الحميدية على شارع الشيخ زايد في عجمان

ضمن مبادرات رئيس الدولة، افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم السبت، جزئياً مشروع جسر الحميدية على شارع الشيخ زايد في عجمان أمام حركة المرور، بحضور المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل الوزارة، وعبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من مسؤولي الوزارة والدائرة.

ويأتي المشروع ضمن خطة متكاملة للتحسين المستدام، وفي إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في إمارة عجمان، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويعزز جودة الحياة في الإمارة، ويواكب النمو العمراني والحركة المرورية المتزايدة على شارع الشيخ زايد.

4 مسارات

واستكملت أعمال الجسر البالغ طوله 1100 متر، ويضم 4 مسارات في كل اتجاه مع أعمال الإنارة العلوية، فيما تتواصل الأعمال في التقاطعات السفلية، وأعمال الأرصفة، والمواقف، وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى الطريق الرابط من شارع الشيخ زايد، وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، والجسر المتصل على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتوقع الانتهاء من كافة الأعمال بنهاية العام الجاري.



وسيساهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري على شارع الشيخ زايد، ورفع انسيابيته، وتقليل زمن الرحلات بـ 60%، ما يسهّل الوصول إلى المناطق السكنية والخدمية المرتبطة بشارع الشيخ محمد بن زايد، ومنطقة الحميدية، والراشدية، فضلاً عن المرافق الحيوية مثل مستشفى الشيخ محمد بن زايد، الذي يستمر تنفيذه ومجمع زايد التعليمي في مدينة الشيخ محمد بن زايد.