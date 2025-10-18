حمدان بن محمد: في دبي تصنع الإنجازات لتبعث رسائل أمل عن منطقتنا وأهلها

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه في دبي تُصنع الإنجازات لتبعث رسائل أمل عن منطقتنا وأهلها، وفيها تُفتح الأبواب للعقول المبدعة، ويُحتضن المبتكرون والمواهب من كل أنحاء العالم.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «على خُطى محمد بن راشد، ومن أرضٍ تنبض بالعزيمة والطموح، انطلقت مسيرتنا نحو المستقبل.. مسيرة جوهرها الإنسان، وغايتها رفعة الوطن».

وأضاف سموّه: «في دبي، تعلّمنا أن المستحيل فكرة، وأن الطموح قرار.. فتحنا الأبواب للعقول المبدعة، واحتضنّا المبتكرين والمواهب من كل أنحاء العالم، فهنا تُبنى المدن لتُلهم، وتُصنع الإنجازات لتبعث برسائل أملٍ عن منطقتنا وأهلها.. فنحن نصنع اليوم مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة».

حمدان بن محمد:

• على خُطى محمد بن راشد، ومن أرضٍ تنبض بالعزيمة والطموح، انطلقت مسيرتنا نحو المستقبل.. مسيرة جوهرها الإنسان، وغايتها رفعة الوطن.