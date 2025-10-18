الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الحيوية

قام وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص إلى ألمانيا الدكتور سلطان أحمد الجابر، بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية.

شملت اللقاءات، مستشار جمهورية ألمانيا فريدريش ميرتس، ووزيرة الاقتصاد والطاقة كاترينا رايشه، ووزير النقل باتريك شنايدر، والدكتور ليفين هوله المدير العام لسياسات الاقتصاد والمالية والمناخ في ديوان المستشارية الاتحادية وشيربا المستشار الفيدرالي في قمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وذلك بحضور وزيرة دولة لانا نسيبة، وسفير الدولة لدى برلين أحمد العطار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، وتشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال لقائه مع المستشار الألماني، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة دولة الإمارات، مؤكداً متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تطويرها والارتقاء بها بما يسهم في تعزيز التكامل وتوسيع الشراكة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في المجالات الحيوية، وبحث سبل دعم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المستدام بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

كما التقى خلال الزيارة وزيرة الاقتصاد والطاقة كاترينا رايشه، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة وقطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على فرص الاستثمار المشترك في مجالات التحوّل في قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث إمكانية استكشاف وإيجاد فرص استراتيجية جديدة لتطوير شراكات نوعية بين الشركات والمؤسسات في مجالات التصنيع المتقدم، وسلاسل الإمداد والتقنيات الصناعية الحديثة.

وخلال لقائه مع وزير النقل باتريك شنايدر، جرى بحث فرص التعاون في تعزيز الربط بين البلدين، وتطوير البنية التحتية للنقل المستدام، بما في ذلك النقل الذكي والمركبات الكهربائية وسلاسل الإمداد المتكاملة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات النقل العام والتقنيات الرقمية الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية.