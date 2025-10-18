دبي الرقمية توقع اتفاقية مع «أوراكل» لتطوير مهارات الكوادر الحكومية

وقّعت دبي الرقمية مذكرة تفاهم مع شركة «أوراكل» تهدف إلى تنظيم وتنفيذ عدد من المبادرات المشتركة التي تدعم التحول الرقمي في إمارة دبي، وتُسهم في بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الحكومية بالمهارات المستقبلية.

وتركّز المذكرة التي تم توقيعها على هامش معرض «جيتكس غلوبال 2025»، على التعاون في مجالات التدريب وتطوير المهارات، حيث سيعمل الطرفان على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي دبي الرقمية بغرض تطوير أساليب العمل.

كما تشمل المذكرة التعاون في مبادرات المجتمع الذكي من خلال دراسة وإطلاق برامج تدريبية لموظفي حكومة دبي وسكان الإمارة لتعزيز المعرفة الرقمية ونشر ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع، إضافة إلى التعاون بين الجهتين في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي لتطوير حالات استخدام مشتركة تسهم في تحسين تجربة الأعمال والمستخدمين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية، طارق الجناحي، إن «المذكرة تنطلق من إيمان مشترك بأهمية الاستثمار في الإنسان بوصفه أهم رأس مال لمستقبل المدن الذكية»، مشيراً إلى أن التعاون مع «أوراكل» يسهم في إعداد جيل من القادة الرقميين القادرين على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود دبي الرقمية لتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا، ودعم رؤية دبي في بناء حكومة رقمية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار لتقديم تجارب رقمية متقدمة ومستدامة.

إلى ذلك، نظمت دبي الرقمية ضمن فعاليات «جيتكس»، ملتقى الموردين السنوي تحت شعار «رقمنة الحياة في دبي واستشراف المستقبل»، بمشاركة عدد من ممثلي كبريات الشركات المحلية والعالمية، في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وبناء منظومة توريد متكاملة تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وكرّم الجناحي نخبة من الشركاء المتميزين، تقديراً لمساهماتهم في تطوير منظومة المشتريات الرقمية، مؤكداً أن الملتقى يجسد فكر دبي القائم على التكامل بين القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل رقمي شامل ومستدام.