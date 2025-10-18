ربط إلكتروني بين «فض المنازعات الإيجارية» في دبي و«تبليغ»

أبرم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «تبليغ» لخدمات التبليغات القانونية، بهدف تحقيق التكامل التقني وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بين الجانبين، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. ووقع الاتفاقية ضمن فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، مدير إدارة الدعم المركزي في «فض المنازعات الإيجارية» محمد حمد المهري، المدير التنفيذي لشركة «تبليغ» لخدمات التبليغات القانونية، عبيد حميد المنصوري.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الاتفاقية تنص على الربط الإلكتروني بين النظام التقني الخاص بالمركز ونظام شركة «تبليغ»، على نحو يتم من خلاله تنفيذ عمليات تسلُّم وتسليم المعروضات والوثائق القانونية التي يصدر بشأنها قرار من القاضي المختص، لتصل بأعلى درجات الدقة والموثوقية إلى أصحاب العلاقة.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود مركز فض المنازعات الإيجارية في دعم التحول الرقمي الشامل لمنظومته القضائية وتمكين بيئة العمل الذكية والمستدامة؛ انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى محمد: «تُجسد هذه الشراكة رؤية المركز في ترسيخ نهج عمل قضائي متقدم ليواكب باستمرار متطلبات التطور الرقمي ويسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة ويصون الحقوق». وأضاف: «نحرص من خلال الاتفاقية الموقعة على تبسيط رحلة المتعامل وتسهيل وصوله إلى الخدمات بشفافية ودقة».

من جانبه، قال المنصوري: «من خلال الاتفاقية سنعمل على توفير حلول فعالة وآمنة تسهّل إجراءات تسليم وتسلُّم المعروضات، وتضمن دقة التبليغات القانونية وسرعة تنفيذها»، مشيراً إلى أن «تبليغ» تسعى دائماً إلى توطيد مكانتها شريكاً موثوقاً للجهات الحكومية والمؤسسات القضائية في الدولة، عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات القانونية الرقمية.