شرطة دبي تحجز مركبة سائق متهور          

حجزت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة عرّضت حياة سائق دراجة نارية للخطر، من خلال الانحراف المتعمد عليه، ومحاولة صدمه أثناء القيادة على أحد شوارع الإمارة، في مشهد يعكس استهتاراً واضحاً بالقوانين المرورية، وعدم احترام سلامة الآخرين.

وأوضحت شرطة دبي أن هذا السلوك الخطر يُعد من المخالفات الجسيمة التي تهدد سلامة المجتمع، وتُظهر ضعف الوعي المروري لدى مرتكبيها، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات المتهورة قد تتسبب في حوادث مأساوية، ينتج عنها إصابات أو وفيات، إلى جانب إرباك حركة السير وتعريض أرواح الأبرياء للخطر، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر تبلغ 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.

وحول تفاصيل الواقعة، صرحت شرطة دبي بأن مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر سائق المركبة يقوم بالانحراف ومحاولة صدم دراجة نارية على الطريق العام، في مشهد فوضوي يخالف قواعد وآداب السير والمرور.

وأضافت أن الفرق الضبطية تحركت فوراً بعد تحديد موقع الحادثة، والتأكد من صحة المقطع، وتم ضبط السائق وحجز المركبة، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشددت شرطة دبي على أنها لن تتهاون مع أي سلوك متهور أو تصرف استعراضي على الطرق العامة، مؤكداً أن الدوريات الميدانية وأنظمة المراقبة الذكية تعمل على مدار الساعة لرصد وضبط جميع الممارسات التي تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.

ودعت جميع مستخدمي الطريق إلى التحلي بالمسؤولية والانضباط أثناء القيادة، والابتعاد عن السلوكيات الطائشة التي لا تعكس صورة حضارية عن السائقين، لافتاً إلى أن الالتزام بالقوانين المرورية هو واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون التزاماً قانونياً.

وأشارت شرطة دبي إلى أن القيادة المتهورة لا تعبر عن شجاعة أو مهارة، بل عن استهتار قد يكلّف السائق حياته أو حياة الآخرين، وشرطة دبي ستتعامل بحزم مع كل من يتعمد الإخلال بالنظام المروري أو يعرض حياة الناس للخطر. كما دعت أفراد المجتمع إلى الالتزام الصارم بقوانين السير، والتعاون مع الأجهزة الشرطية عبر الإبلاغ عن أي تصرفات خطرة من خلال خدمة «عين الشرطة» أو الاتصال بالرقم 901، والإبلاغ عن طريق برنامج كلنا شرطة، حفاظاً على سلامة الجميع، وتعزيزاً لثقافة المرور الآمن.

شرطة دبي:

• 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً، عقوبة مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة قائدها أو حياة الآخرين أو سلامتهم للخطر.