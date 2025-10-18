كيف نربي أطفالنا على ثقافة «السنع» الإماراتي لتعزيز القيم المجتمعية والفضائل الأخلاقية، والسلوك الإيجابي في نفوسهم؟

«السنع» مفردة من مفردات اللهجة المحلية في مجتمع الإمارات، وترتبط بالدرجة الأولى بالتربية وحسن الأخلاق، ويعدّ السنع سلوكاً يومياً يتميز بالرقي والتهذيب في أساليب التعامل مع الآخرين، وتنشئة أطفالنا على السنع يسهم في خلق جيل متميز أخلاقياً بطابع إماراتي يملك هوية وطنية متفردة بمبادئها النابعة من دينها وقيم مؤسسيها وقيادتها الرشيدة.

السنع ليس مجرد مجموعة من العادات والتقاليد، بل هو جوهر أخلاقي يعكس هوية الإنسان الإماراتي في تصرفاته وسلوكياته اليومية، ويدعو إلى احترام الكبير، والرحمة للصغير، والكرم وحسن الضيافة، والتمسك بالعادات والتقاليد الراسخة، خصوصاً أن التمسك بالهوية الوطنية والقيم الأصيلة ليس مقترناً بعمر أو جيل، بل امتداد لما نغرسه في نفوس النشء واليافعين، خصوصاً أننا نعيش في زمن يشهد تطورات سريعة وتغيرات متلاحقة.

ويجب استخدام أساليب مبتكرة لنشر ثقافة السنع بين النشء، منها تقديم ورش فنية تراثية، وصناعة العرائس التراثية، وإعداد مسابقات ثقافية لتعزيز المعرفة بالعادات والتقاليد الإماراتية في المدارس والمهرجانات، واستخدام القصص والمواقف التمثيلية والألعاب التفاعلية لجعل الأطفال يشعرون بأهمية السنع في حياتهم اليومية، ما يسهم في ترسيخ القيم الإماراتية في نفوس الأطفال بأسلوب ممتع وجذاب، ويسهل عليهم تطبيقها في حياتهم.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية