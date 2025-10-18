«تواصل» مبادرة لربط المقيمين في أبوظبي بالوافدين الجدد

صممت رائدة الأعمال الاجتماعية، الطالبة بجامعة خليفة، آية محمد مقدادي، حلاً مجتمعياً لتعزيز التواصل والإرشاد المجتمعي والعمل على ربط المقيمين في أبوظبي بالوافدين الجدد من أجل تقديم التوجيه والدعم اللازمين على شكل نصائح للعثور على سكن والتسجيل في المدارس، إضافة إلى الدعم والتوجيه المتعلّق بالعادات والتوقّعات الثقافية، وتغطية جميع الجوانب والاحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة من مختلف النواحي الاجتماعية.

ويركز البرنامج على الترابط الاجتماعي، بهدف تعزيز العلاقات بين المجتمعات المتنوعة التي تعيش في أبوظبي، وتعزيز التلاحم المجتمعي وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وفازت مقدادي، من خلال مبادرتها بالمركز الثالث في مسابقة الابتكار الاجتماعي «يونيفيت» (UNIVATE)، التي تنظمها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، لتعزيز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي في الإمارة.

ويهدف البرنامج إلى تسريع اندماج الوافدين الجدد في المجتمع، والتغلب على الوحدة، وتعزيز الاستقرار العاطفي والنفسي للأفراد، والتعرف إلى الموروث الثقافي من عادات وتقاليد إماراتية أصيلة، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك وشامل، يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويثري النسيج الاجتماعي من خلال تبادل الخبرات الثقافية، ويعزز الاستقرار المجتمعي. وأرجعت فكرتها إلى رغبتها في المساهمة بحلول إيجابية لمعالجة التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الاجتماعي الرامية إلى تحقيق حياة كريمة للأفراد كافة من مختلف الجنسيات.