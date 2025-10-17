ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم "مسيرة الاتحاد" في 4 ديسمبر 2025

أعلن ديوان الرئاسة تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة في موقع مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة بأبوظبي الموافق 4 ديسمبر 2025، وذلك تعبيراً عن ما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من حب ووفاء واعتزاز.

وأضاف ديوان الرئاسة: «للمشاركة يرجى تواصل المنسق المحدد من القبيلة على الرقم المجاني رقم 8003300 وذلك من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 13:00 ظهراً، ومن الساعة 16:00 إلى 19:00 مساءً، وموعد التسجيل خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر 2025.