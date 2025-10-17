رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كينيا بوفاة رئيس الوزراء السابق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تعزية إلى الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، بوفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق رايلا اودينغا.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا.