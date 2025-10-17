«طرق دبي» تبدأ تنفيذ مراجعة فنية واقتصادية لمشروع «دبي لوب»

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواصلة تنفيذ مراجعة شاملة للجوانب الفنية والاقتصادية لمشروع «دبي لوب»، بالشراكة مع شركة «ذا بورينج كومباني» الرائدة عالمياً في مجال الأنفاق والبنية التحتية.

وأوضحت الهيئة أن تلك الشراكة خطوة أساسية نحو تقييم الجدوى المرورية والاقتصادية لتطوير نظام نقل عالي السرعة تحت الأرض ضمن شبكة النقل المتكاملة في دبي، انطلاقاً من كونها خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة منظومة النقل الجماعي في الإمارة.

‏وبيّنت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، أن مشروع «دبي لوب» يأتي ضمن استراتيجية طموحة وشاملة تتبناها لاستشراف مستقبل التنقّل في دبي، إذ تعمل بالتوازي على دراسة مجموعة من حلول النقل المبتكرة تشمل نظام الترام بلا سكّة، ونظام ريل باص، ووحدات النقل المعلّقة.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة «بورينج كومباني» الأميركية، المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية، في فبراير الماضي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال حفر الأنفاق لدراسة تنفيذ مشروع أنفاق «دبي لوب» لخدمة نقل الركاب في إمارة دبي، بطول 17 كيلومتراً، ويضم 11 محطة، وتقدّر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة، وذلك ضمن خطة طويلة المدى، تشمل تنفيذ أنفاق على مستوى الإمارة.

ويعد «دبي لوب» جزءاً من رؤية أوسع لإحداث نقلة نوعية، حيث يعتمد على شبكة أنفاق متطورة، ستتيح للركاب التنقل بين مختلف أرجاء المدينة في لحظات، دون التعرض للازدحام المروري.

وسيمكن المشروع الناس من السفر كما لو كانوا يعبرون «ثقباً» داخل دبي، إشارة إلى التنقل الفوري بين نقطتين دون الحاجة إلى المرور بمسافات طويلة أو زحام الطرق التقليدية.