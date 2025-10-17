لطيفة بنت محمد تلتقي الأعضاء الإماراتيين في مجالس المستقبل العالمية

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء مجالس المستقبل العالمية الإماراتيين الذين يمثلون نخبة من الكفاءات الوطنية، ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، الذي نظّمته حكومة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، محمد عبدالله القرقاوي، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، ووزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي.

وتشهد مجالس المستقبل العالمية التي تضم أكثر من 700 خبير ومتخصص من 93 دولة، يمثلون نخبة القادة وصناع القرار والأكاديميين ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات دولية، مشاركة 38 عضواً من الكفاءات الوطنية في دورة 2025-2026، منهم 26 عضواً جديداً من الكفاءات البارزة والكوادر الإماراتية من صناع القرار والخبراء والكفاءات وأصحاب الاختصاص، و12 عضواً استمرت عضويتهم من الدورة السابقة، أسهموا في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في قيادة جهود استشراف المستقبل، وتعزيز الابتكار لاستباق التحولات العالمية وصياغة مسارات التنمية والازدهار المستدام، وأسهموا في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية عالمياً.

وتشمل قائمة الأعضاء الجدد نخبة من المسؤولين والخبراء الإماراتيين البارزين، حيث انضمت الوكيل المساعد في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلامة العوضي، إلى مجلس المستقبل العالمي للتصنيع المتقدم وسلاسل القيمة.

وفي مجال الصحة، انضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الأكاديمية الصحية ورئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف، إلى مجلس مستقبل مكافحة الميكروبات، كما انضم مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الدكتور عبدالرحمن المحمود، إلى مجلس مستقبل الذكاء الاصطناعي العام.

وعلى مستوى الاقتصاد، انضم نائب الرئيس لقطاع الاقتصاد الرقمي في غرف دبي، سعيد محمد القرقاوي، إلى مجلس مستقبل النمو الاقتصادي، في حين انضم مدير إدارة السياسات والتشريعات البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة - أبوظبي، عبدالله الرميثي، إلى مجلس مستقبل الهواء النظيف.

وفي التمويل، انضم المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الدكتور مروان الزرعوني، إلى مجلس مستقبل التمويل اللامركزي.

وفي مجال الطاقة، انضم الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، سيف غباش المري، إلى مجلس مستقبل ترابط الطاقة، كما انضمت المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، الدكتورة موزة سويدان، إلى مجلس مستقبل تكنولوجيا الطاقة.

وفي اقتصاد الترفيه وجودة الحياة، انضم كل من الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في ماجد الفطيم، خليفة بن بريك، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، شيخة ناصر النويس، إلى مجلس مستقبل اقتصاد الترفيه وجودة الحياة.

وانضمت نائب رئيس فريق الإمارات التفاوضي لـCOP28، إيمان أستادي، إلى مجلس مستقبل التحوّل العادل. وانضم الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وليد سعيد العوضي، إلى مجلس مستقبل الثقافة المالية. كما انضم رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، إلى مجلس مستقبل التكنولوجيا الحكومية والبنية التحتية الرقمية العامة.

وانضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد الشامسي، إلى مجلس مستقبل تنمية رأس المال البشري، في حين انضم الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد سعيد الشحي، إلى مجلس مستقبل سلامة المعلومات، ورئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، إلى مجلس مستقبل الأمن السيبراني.

وانضم الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إلى مجلس مستقبل التمويل المبتكر للطبيعة والمناخ، كما انضمت مدير إدارة شؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، شيماء قرقاش، إلى مجلس مستقبل رأس المال الطبيعي.

وفي التجارة الدولية والاستثمار، انضم وكيل وزارة الاستثمار، محمد الهاوي، إلى مجلس مستقبل التجارة الدولية والاستثمار، في حين انضم مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد الشرهان، إلى مجلس مستقبل القيادة.

وانضم استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى راشد، الدكتور محمد العلماء، إلى مجلس مستقبل التكنولوجيا العصبية، في حين انضم مدير مختبرات دبي للمستقبل، خليفة القامة، إلى مجلس مستقبل الحواسب.

وانضم وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتور محمد سلمان الحمادي، إلى مجلس مستقبل التربة.

كما انضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، إلى مجلس مستقبل البيانات المتقدمة، في حين يشارك نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، سلطان محمد سعيد الشامسي، في عضوية مجلس مستقبل إعادة تصوّر المساعدات، والأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، في مجلس مستقبل العلوم الإنسانية.

وتتواصل في الدورة الجديدة لمجالس المستقبل العالمية مشاركة عدد من الكفاءات الإماراتية ذات السجل الحافل في عضوية مجالس متخصصة. وتضم قائمة الأعضاء الإماراتيين المستمرين مع المجالس كلاً من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في مجلس مستقبل المناخ وحوكمة الطبيعة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، في مجلس مستقبل الأنظمة الذاتية، ومديرة تنفيذية بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة حبيبة الصفار في مجلس مستقبل علم الأحياء التوليدي، ومدير تنفيذي بمؤسسة فكر، دبي بالهول، في مجلس مستقبل التطورات الجيوسياسية، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، والأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء في مجلس مستقبل الحوكمة، خالد الهرمودي، ونائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المري، وأمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مجلس مستقبل الاستثمار في تعزيز التوازن بين الجنسين، موزة السويدي، والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد أبوشهاب في مجلس مستقبل الطبيعة والأمن، ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في مجلس مستقبل تكنولوجيا الفضاء، سالم المري.

وتواصل مديرة مركز الأمن السيبراني بجامعة نيويورك أبوظبي، الدكتورة هدى الخزيمي، ونائب مدير إدارة خدمات المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني، الدكتورة بشرى البلوشي، عضويتهما في مجلس مستقبل الأمن السيبراني.

وتجسد المشاركة الفاعلة للكوادر الإماراتية في مجالس المستقبل العالمية رؤية دولة الإمارات في ترسيخ إسهامها في الجهود الدولية لصناعة المستقبل، وتعكس ريادتها مركزاً عالمياً للحوار الهادف لاستباق التحديات ورسم المسارات المستقبلية.

• 12 عضواً من الكوادر الوطنية يواصلون ترسيخ ريادة الإمارات عبر منصة المجالس.. وانضمام 26 عضواً جديداً في الدورة الجديدة.