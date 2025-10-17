لطيفة بنت محمد تلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ برينده، خلال مشاركة سموّها في فعاليات الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود الرومي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن قيادة دولة الإمارات تتبنّى، في رؤاها وتوجهاتها، تعزيز دور الإمارات شريكاً عالمياً فاعلاً في بناء منظومات تعاون مؤثرة، تسهم في تشكيل مسارات مستقبلية تنعكس إيجاباً على الدول والمجتمعات، وتدعم جهود الارتقاء بجودة الحياة، والنهوض بقدرات القطاعات المرتبطة بحياة الإنسان.

وقالت سموها إن مجالس المستقبل العالمية تشترك في رؤاها وتوجهاتها مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، المرتكزة على الاستثمار الأمثل في تطوير التقنيات المتقدمة، ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، باعتبارها من الركائز الأساسية لصناعة مستقبل مزدهر ومستدام.

وأوضحت سموّها أن الإدراك المبكر لأهمية تحويل التحديات العالمية إلى فرص، يُعد عنصراً رئيساً في تحقيق الأثر الإيجابي المنشود، عبر ابتكار حلول استباقية ترتكز على الإبداع في تطوير الأفكار، وإطلاق المبادرات العالمية القادرة على تحسين حياة الشعوب وتعزيز رفاه المجتمعات.

من جهته، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة لصناعة المستقبل، الذي يُترجم في التنظيم المشترك لمجالس المستقبل العالمية، مشيداً بدور حكومة الإمارات في إثراء مسيرة المجالس، ودعم تحقيق أهدافها في استشراف مستقبل القطاعات الحيوية، ومواجهة التحديات العالمية، ومثنياً على الشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي تجمع المنتدى الاقتصادي العالمي بدولة الإمارات، والتي تمكنت من تحقيق أثر إيجابي واسع في مختلف دول العالم.