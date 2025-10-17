ممر ذكي يفحص ويُجدّد المركبات في دبي خلال 15 ثانية

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، عن مشروع «الفحص الآلي 360» (AutoCheck360)، وهو نظام ذكي متكامل صُمم لإحداث نقلة نوعية في عملية الفحص لتجديد المركبات في الإمارة، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ما يُمكّن المتعاملين من إنجاز عملية الفحص لتجديد المركبة من 17 دقيقة إلى 15 ثانية فقط، ودون أي تدخل بشري من الفاحصين، أو زيادة في رسوم الفحص، في خطوة تدعم التحول نحو الخدمات الذاتية والذكية بالكامل.

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتسهيل إجراءات تجديد المركبات، عبر تقليل زمن الفحص ورفع مستوى الدقة، بما يضمن سلامة وكفاءة أكثر من 2.3 مليون مركبة مسجلة في دبي. ويُتوقع إطلاق الخدمة وتعميمها في جميع مراكز الفحص في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد الانتهاء من مرحلة التجربة الجارية وتحليل نتائجها التشغيلية.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة أنظمة الترخيص في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مساعد الحمادي: «نؤمن في الهيئة بأن سلامة المركبة هي أساس سلامة الطرق، ومن هذا المنطلق يأتي نظام الفحص الآلي للمركبات (AutoCheck360) كنموذج للابتكار الحكومي والاستباقية في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات التشغيلية. ويعتمد النظام على الرؤية الحاسوبية، وإنترنت الأشياء، لتقليل الأخطاء البشرية، وتوحيد معايير الفحص بدقة غير مسبوقة، ما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين رحلة المتعاملين، وتعزيز السلامة المرورية في إمارة دبي».

وأضاف الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، أن المشروع دخل مرحلة التجربة منذ الربع الثاني من عام 2025، ويُطبّق فعلياً في مركز واصل الجداف، مشيراً إلى أنه سيتم في نهاية العام الجاري تحليل البيانات التشغيلية للنظام، تمهيداً لتعميمه على بقية مراكز الفحص البالغ عددها نحو 29 مركزاً في أنحاء الإمارة.

وأوضح أن النظام يعتمد على ممر فحص ذكي مزوّد بأحدث التقنيات، منها جهاز مسح ضوئي خارجي يضم 16 كاميرا تلتقط أكثر من 4000 صورة للمركبة من جميع الزوايا، إلى جانب جهاز مسح سفلي وماسح جانبي للإطارات، تعمل جميعها عبر مستشعرات وليزر وكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تقييم شامل لحالة المركبة خلال ثوانٍ معدودة.

وأشار إلى أن النظام يعتمد على تسعة معايير رئيسة للفحص الفني تندرج تحتها أكثر من 200 معيار تفصيلي، ويجري العمل على أتمتتها بالكامل، باستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتوحيد المعايير، وتحقيق أعلى درجات الدقة والاعتمادية.

وبيّـن أن هناك ست خصائص ومزايا للنظام الجديد تشمل «الحد من الأخطاء البشرية عبر تحليلات الذكاء الاصطناعي الدقيقة، وأتمتة شاملة لأكبر عدد من نقاط الاتصال في الخدمة، وتعزيز السلامة وحماية الموظفين والمتعاملين عبر تقليل التدخل البشري في المناطق الخطرة، وتوافق تام مع استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز السلامة على الطرق، من خلال عمليات فحص دقيقة ومتسقة، ودعم اتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتعزيز سلامة المركبات وتخطيط البنية التحتية بشكل مستدام».

وتستعرض الهيئة، خلال مشاركتها حزمة من المشاريع والمبادرات تُجسد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبؤية، أبرزها «شبكة المركبات الذكية، ومنصة النقل الذكية لمدن آمنة، ومنصة الحلول المرورية الذكية، ونظام السكك الحديدية الآمنة، والترام بلا سكة، ومختبر دبي للتنقّل، والتاكسي الجوي، والأكشاك التفاعلية، وقنوات الهيئة الرقمية، ومصنع الذكاء الاصطناعي».

وتُمثّل المشاريع التي تستعرضها الهيئة قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي، وتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحلول التنبؤية القائمة على تحليل البيانات الضخمة، واستخدام إنترنت الأشياء في إدارة الأصول والبنية التحتية، كما تسعى الهيئة إلى التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، والاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية، بما يُعزّز قدرتها على ابتكار حلول مستقبلية في قطاع النقل والتنقل.