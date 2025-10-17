الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لإغاثة المتضررين من زلزال الفلبين

قدمت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مساعدات إغاثية عاجلة لنحو 40 ألف أسرة متضررة من الزلزال الذي ضرب جزيرة سيبو وسط جمهورية الفلبين الصديقة، وذلك بإشراف سفارة دولة الإمارات في مانيلا، وبالتعاون مع الجهات والسلطات المحلية المختصة، ودعماً للجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة الفلبينية لمواجهة آثار الكارثة. وتأتي هذه الاستجابة انطلاقاً من رسالة دولة الإمارات الإنسانية، وتجسيداً لمسؤوليتها الدولية تجاه الشعوب والمجتمعات التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات، وحرصها على التخفيف من معاناة المتضررين، وتسريع جهود التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار.

وأكد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، محمد عبيد القطام الزعابي، دعم الدولة الدائم لجمهورية الفلبين الصديقة، وعلى العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين لأكثر من 50 عاماً، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تأتي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع نهج الدولة حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها كافة في وقت الأزمات.

وجاء ذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب جزيرة سيبو بوسط الفلبين متسبباً في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وأضرار جسيمة، كما أجبر مئات السكان على النزوح إلى مراكز إيواء مؤقتة.