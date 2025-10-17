محمد بن راشد يهنئ رزان المبارك لانتخابها رئيسةً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رزان خليفة المبارك، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لدورة جديدة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك للأخت رزان خليفة المبارك انتخابها رئيسةً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لدورة جديدة.. فخور بقيادة إماراتية لهذا القطاع العالمي».

وأضاف سموّه: «ثقة متجددة من أكثر من 1400 مؤسسة دولية منضوية تحت مظلة المنظمة.. ثقة بكوادرنا التي صنعتها دولة الإمارات عبر أكثر من خمسين عاماً».