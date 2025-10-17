«محاكم دبي المالي»: 90% من جلسات 2025 أقيمت «عن بعد»

أكدت المسجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، عائشة بن كلبان، أن أكثر من 90% من جلسات المحاكم خلال العام الجاري، أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي «الفيديو كول».

وكشفت بن كلبان، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش مشاركة المحاكم في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، أن العمل جارٍ على إطلاق خدمات عدة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي سيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل.

وقالت إن الأبحاث التي تجريها المحاكم بشأن تفعيل الذكاء الاصطناعي، ستمكن الأفراد والمحامين من الاستفادة من وجود السوابق القضائية التي أصدرتها المحاكم لاتخاذ قرارات مدروسة قبل رفع القضايا، وأيضاً تساعد على تخفيف الضغط عن النظام القضائي. وبيّنت أن الأبحاث التي تجريها المحاكم تشير إلى أن تسخير الذكاء الاصطناعي في عمل المحاكم اليومي يتطلب استخراج وتحليل كميات ضخمة من البيانات القانونية، بما يشمل القوانين المحلية والسوابق القضائية والمبادئ القانونية المعتمدة لدى محاكم المركز، بهدف التأكد من فاعلية المبادرات قبل إطلاقها رسمياً.

وذكرت بن كلبان أن المحاكم كانت من أوائل الجهات القضائية في تبني أنظمة التقاضي الإلكتروني «عن بعد» منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن عام 2020 شكّل نقطة تحول كبيرة، حيث تم تسريع التحول الرقمي الكامل للجلسات، وأصبحت الأغلبية العظمى من القضايا تُنظر عن بُعد، في حين يجري حالياً تطوير خدمات التعرف إلى الهوية البيومترية للمحامين والمتقاضين لضمان سلامة الحضور الرقمي والتحقق من هوية الأطراف قبل الجلسات.

وأضافت أن المحكمة سجلت أكثر من 400 قضية جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مؤكدة أن جميع الخدمات المرتبطة بالتقاضي والإشهاد أصبحت رقمية بالكامل، ومنها التوقيع الإلكتروني وإدارة المستندات والتواصل بين القضاة والمحامين.

وفي جانب الخدمات المساندة، أشارت بن كلبان إلى أنه من أبرز الابتكارات التي أطلقتها محاكم مركز دبي المالي العالمي أخيراً، هي خدمة الكاتب العدل الذكي باللغة الإنجليزية، والتي تغطي حاجة ملحة في السوق المحلية والعالمية، حيث كانت الخدمات سابقاً المتوافرة في المنطقة متاحة باللغة العربية فقط.