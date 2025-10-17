«قضاء أبوظبي» تُطلق خدمة عقود الزواج عبر منصة «تم»

وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي، لإطلاق خدمة عقود الزواج عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، وذلك في إطار العمل على تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل تجربة المتعاملين، ودعماً للجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات العدلية، اعتماداً على أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة.

جاء ذلك على هامش المشاركة ضمن جناح حكومة أبوظبي في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، المقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث وقّع الاتفاقية وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، ومدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي، الدكتور محمد عبدالحميد العسكر.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، أن إتاحة خدمة إبرام عقود الزواج عبر منصة «تم» تُمثّل نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمات العدلية الرقمية، من خلال توحيد قنوات التقديم على الخدمات ضمن منظومة متكاملة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة التطوير والتحديث وضمان تقديم خدمات ذكية ومبتكرة، تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن هذا التوجّه يأتي ضمن استراتيجية دائرة القضاء الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الخدمات العدلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان دقة الإجراءات وسرعتها، بما يواكب متطلبات التطور الرقمي، ويعزز ريادة إمارة أبوظبي في بناء منظومة عدلية ذكية ومستدامة.

إلى ذلك، تُتيح الخدمة للمتعاملين إتمام إجراءات الزواج إلكترونياً بشكل متكامل وآمن عبر منصة «تم»، من خلال خطوات واضحة تبدأ من تقديم الطلب وإدخال بيانات جميع الأطراف المعنية بالعقد (الزوج والزوجة والولي والشهود)، مروراً بالموافقة الإلكترونية وحتى إصدار عقد الزواج الموثّق رقمياً، إضافة إلى إمكانية طلب تصديق العقد من الجهات الحكومية المختصة، والحصول على نسخة إلكترونية معتمدة فوراً، بما يتيح استخدام العقد خارج الدولة بسهولة وموثوقية، وهو الأمر الذي يُسهم في رفع كفاءة الخدمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والمرونة.